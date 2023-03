Benfica, Simao: «Inter? È un club con una grande tradizione in Europa»

Simão Sabrosa, ambasciatore del Benfica, ha parlato del sorteggio dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter

Simão Sabrosa, ambasciatore del Benfica, ha parlato del sorteggio dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter a BTV.

PAROLE – «Inter? È un club con una grande tradizione in Europa, attualmente secondo nel campionato italiano e merita tutto il nostro rispetto. Non ci sono favoriti in questa fase. Giocare in casa all’andata non ci dà un vantaggio, ma avremo sicuramente un’ottima atmosfera nel nostro stadio. Semifinali? Non penseremo e non parleremo di semifinale, dobbiamo giocare prima i quarti di finale. La squadra deve esserne consapevole, prima dobbiamo battere l’Inter e poi possiamo giocare la semifinale».