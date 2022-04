Alieno Benzema: doppietta spettacolare a Stamford Bridge. Karim The Dream impressionante contro il Chelsea

Sempre più Karim The Dream. Benzema realizza una bellissima doppietta nel primo tempo di Chelsea-Real, gara valida per l’andata dei quarti di Champions

Per l’attaccante sono 36 gol in 36 partite ufficiali col Real Madrid in questa stagione, addirittura 10 in 8 apparizioni di Champions.