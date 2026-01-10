Benzema ha deciso il suo futuro! Bomba dalla Saudi Pro League, ecco dove giocherà il francese nella prossima stagione

Benzema ha preso una decisione per il suo futuro! Bomba dalla Saudi Pro League, ecco le parole del ds Ramon Planes dell’Al Ittihad

Il futuro di Karim Benzema sembra tingersi ancora dei colori gialloneri dell’Arabia Saudita. A pochi mesi dalla scadenza naturale del suo contratto, fissata per il 30 giugno 2026, arrivano segnali forti e chiari sulla volontà del fuoriclasse francese di proseguire la sua avventura nella Saudi Pro League. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto direttamente Ramon Planes, il direttore sportivo dell’Al-Ittihad. Il dirigente spagnolo ha rilasciato dichiarazioni importanti al quotidiano ABC, spegnendo sul nascere le speculazioni che vedevano l’attaccante pronto a un ritorno in Europa o a un cambio di maglia.

“Ansioso di continuare”

Le parole di Planes non lasciano spazio a troppe interpretazioni e disegnano un quadro di totale armonia tra il club di Jeddah e il suo capitano. «Vuole restare, è ansioso di continuare in Arabia Saudita e con l’Al-Ittihad», ha confermato il DS. Una presa di posizione netta, che smentisce le voci di malumori ciclicamente emerse nel corso dell’ultimo anno. Benzema sembra aver trovato la sua dimensione ideale nel Golfo, non solo dal punto di vista economico ma anche sportivo.

Un progetto ambizioso

Secondo Planes, la chiave della felicità di “The Dream” risiede nella crescita strutturale del club. «Ha visto che c’è un progetto serio lì, con buoni giocatori», ha aggiunto il dirigente. L’Al-Ittihad, infatti, non si è limitato a collezionare figurine, ma ha costruito attorno al francese una squadra competitiva, circondandolo di talenti di livello internazionale per competere ai vertici del campionato e della Champions asiatica.

Rinnovo imminente?

Con il contratto in scadenza tra meno di sei mesi, Benzema sarebbe tecnicamente libero di accordarsi con altri club già da ora. Tuttavia, le dichiarazioni di Planes suggeriscono che le trattative per il prolungamento siano ben avviate o che, comunque, la volontà comune sia quella di mettere nero su bianco il rinnovo a breve. Per la Saudi Pro League, trattenere una delle sue stelle più luminose oltre il vincolo iniziale del 2026 rappresenterebbe un’ulteriore prova di forza e stabilità del movimento calcistico locale.