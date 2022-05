Benzema: «Sogno un’altra Champions. Record CR7? Conta la squadra». Le parole dell’attaccante del Real

Karim Benzema ha rilasciato una lunga intervista al sito UEFA verso la finale di Champions contro il Liverpool.

FINALE – «Sono emozioni che rimarranno per tutta la vita perché il nostro percorso in Champions League non è stato facile. Abbiamo giocato contro il Paris Saint-Germain, che era favorito. Abbiamo giocato contro il Chelsea, campione in carica. Abbiamo giocato contro il Manchester City, che l’anno scorso è arrivato in finale. Questo dimostra che siamo un’ottima squadra e che non ci arrendiamo, che abbiamo forza mentale; siamo una squadra forte che, con l’aiuto dei tifosi, può ribaltare qualsiasi situazione».

REAL MADRID – «Ci sono giovani come Rodrygo, Vinícius Junior o Éder Militão che però hanno già giocato 70 o 100 partite. Alcuni ne hanno giocate 100, ma nel gruppo i più giovani ascoltano i più grandi. Noi diamo consigli e loro dicono quello che pensano: è così che funziona un gruppo. Non c’è differenza, a parte l’età, e andiamo tutti d’accordo».

RECORD RONALDO 17 GOL – «I record sono fatti per essere infranti. Per me però quello che conta di più è dare il massimo in campo per aiutare la squadra a vincere; se riesco a segnare o a fare un assist va bene, ma la cosa più importante è scendere in campo e vincere la partita».

VINCERE LA CHAMPIONS – «Vedrò se ho fatto la storia del club quando concluderò la carriera. In ogni caso, tutte le partite sono importanti per me. Cerco di fare qualcosa di nuovo ogni volta, di divertire i tifosi. Ovviamente, il mio sogno è vincere un’altra Champions League, ma per vincere dobbiamo prepararci molto bene».