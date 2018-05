Il Napoli di Ancelotti sarà grandi firme? Con il tecnico possono arrivare Benzema e uno tra Vidal e Tolisso. Le ultimissime

Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Napoli? I tifosi azzurri sognano in grande e sono autorizzati a farlo. Ieri è andato in scena un incontro di oltre 3 ore tra Carletto e il presidente del Napoli, oggi i due dovrebbero bissare. La trattativa è in stato avanzato e secondo molti, presto potrebbe arrivare l’accordo tra le parti. Con l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra i tifosi del Napoli sognano anche un grande mercato. L’arrivo di Carletto ‘costringerà’ ADL a mettere mani al portafogli e a fare degli sforzi anche per trattenere i big. Il Napoli potrebbe puntare su Karim Benzema, Arturo Vidal o Corentin Tolisso. Potrebbe esserci un Napoli grandi firme per puntare in alto. Benzema è da tempo nel mirino del Napoli. Il centravanti francese appare in uscita dal Real Madrid e non disdegnerebbe l’opzione partenopea. L’ostacolo è legato all’ingaggio ma anche all’età del giocatore, che ha già compiuto 30 anni.

Stessi problemi per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha la stessa età dell’attaccante francese e, come Karim, ha un ingaggio importante. Il Napoli potrebbe perdere Jorginho e Hamsik ma per rimpiazzare i due (Ancelotti potrebbe giocare con il 4-2-3-1 o con l’albero di Natale, quindi con il 4-3-2-1) potrebbe arrivare uno tra Vidal (all’ex Juve restano solo 12 mesi di contratto con il Bayern, a circa 6 milioni di euro netti) e Corentin Tolisso, voluto da Ancelotti al Bayern e cercato dal Napoli alcuni anni fa. I bavaresi però lo hanno pagato oltre 40 milioni di euro. Più abbordabile il nome di Renato Sanches, reduce però da un’annata non particolarmente positiva con la maglia dello Swansea: il portoghese classe ’97 ha perso anche il treno per il Mondiale, non è stato convocato dal ct lusitano per la kermesse russa.