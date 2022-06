Berardi Juve, bianconeri vanno in pressing sul neroverde

La Juventus ha sempre più nel mirino Domenico Berardi, come prima alternativa in caso non si arrivi a Di Maria

La riposta di Di Maria alla Juventus tarda ad arrivare e per questo motivo i bianconeri stanno iniziando a guardarsi intorno alla ricerca di possibili alternative di lusso all’argentino.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, un nome da tenere in considerazione è quello di Berardi. L’esterno piace anche al Milan, ma la Juve si è mossa più concretamente ed è ora in pressing. Nessuna offerta ufficiale per ora, con i bianconeri potrebbero anche fare leva sugli ottimi rapporti con il Sassuolo.