Berardi, la Fiorentina non molla: i viola ci riproveranno

Domenico Berardi continua ad essere un obiettivo della Fiorentina, che ha intenzione di riprovarci. Le ultime

In occasione della sfida tra Sassuolo e Fiorentina, Pradè ha ribadito l’interesse per Domenico Berardi. Il giocatore, fresco di rinnovo, piace da tempo alla dirigenza viola, che ha intenzione di riprovarci.

Come spiega il Corriere Fiorentino, dopo l’affare sfumato in estate, la società viola vuole riprovarci e prendere una posizione di vantaggio sulle avversarie in vista della prossima stagione. Per questo, Pradè, ha ribadito l’interesse per il giovane.