Berardi Milan, Maldini ha un piano: le contropartite per convincere il Sassuolo

Berardi Milan, il Sassuolo continua a chiedere 30 milioni per il giocatore: Maldini pensa ad alcune contropartite

Il Milan continua a monitorare molto da vicino Domenico Berardi. Come riferito dalla Gazzetta di Modena, il Sassuolo non si muove dalla richiesta di 30 milioni di euro per il suo esterno destro.

Una cifra troppo alta per il Milan con Maldini che starebbe pensando all’inserimento di alcune contropartite tecniche per abbassare i costi dell’affare: i nomi sono quelli di Brescianini, Colombo, Daniel Maldini e Nasti.