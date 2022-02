Sampdoria, tegola per Giampaolo: Bereszynski salterà l’Atalanta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Squalifica Bereszynski: il terzino polacco della Sampdoria sconterà un turno di stop e non scenderà in campo contro l’Atalanta

Tegola per la Sampdoria in vista del match contro l’Atalanta, del prossimo turno di campionato di Serie A. Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo non potrà contare sulla presenza di Bartosz Bereszynski.

Il terzino polacco, nella lista dei diffidati, è stato ammonito nel primo tempo della sfida contro l’Empoli e dunque verrà squalificato.