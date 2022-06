Bergomi: «Dybala l’uomo giusto. Il tifoso interista vuole i grandi numeri 10»

Le parole di Beppe Bergomi su Dybala: «È l’uomo giusto. Il tifoso interista vuole i grandi 10, alla Corso, Beccalossi e Recoba»

Intervistato da Repubblica, Giuseppe Bergomi ha commentato la situazione che vede coinvolti Dybala e l’Inter, oltre che al campionato appena concluso. Di seguito le sue parole.

DYBALA – «È l’uomo giusto. Il tifoso interista vuole i grandi 10, alla Corso, Beccalossi e Recoba».

CAMPIONATO – «Mi è piaciuto, è stato incerto in testa e in coda. Mi hanno sorpreso in bene Verona, Torino e Sassuolo. L’Inter ha giocato due mesi alla grande, il Milan è stato continuo e non ha vinto lo scudetto per caso, abbiamo visto a sprazzi un bel calcio dal Napoli».