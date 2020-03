Bergomi: «Serie A? No ai playoff, meglio finire il campionato»

L’opinione di Beppe Bergomi sulle possibili opzioni per stabilire il vincitore e i retrocessi della Serie A

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha bocciato l’opzione playoff, una delle possibili soluzioni per assegnare lo Scudetto 2019/20.

«È difficile, io aspetterei per capire quando ci sarà la possibilità di riprendere la stagione con tutte le precauzioni del caso. Per i playoff noi nel calcio non siamo abituati a livello di Serie A. Far giocare un playoff a una squadra che è in ritardo di 20-30 punti non mi sembra neanche corretto, bisognerebbe trovare una formula precisa. La soluzione migliore in questo momento sarebbe posticipare il campionato europeo per permettere di finire questa stagione. Sarei per finire il campionato e stabilire le posizioni sia per il vertice che per chi deve retrocedere».