Berlusconi, Monza: «Deve cambiare il modo di stare in campo»

Silvio Berlusconi commenta l’avvio di campionato del suo Monza, attualmente ultimo in classifica: «Me ne dovrò interessare ancora io»

Intervenuto ai microfoni di RTL 102.5, Silvio Berlusconi ha parlato del Monza, attualmente ultimo in classifica con un solo punto fatto. Di seguito le sue parole, che possono essere indirizzate al tecnico Stroppa.

«Secondo me deve cambiare il modo di stare in campo. I giocatori che formano la rosa sono bravi, a livello di Serie A e, quindi, credo che adesso me ne dovrò interessare ancora io come ho fatto all’inizio dei campionati di Serie C e di Serie B quando ho dato un’impostazione corretta alla squadra. Vedremo se riusciremo a far ben figurare il Monza in Serie A, come io credo si possa arrivare a fare».