Bernardeschi Juve, il rinnovo dopo il gol? La situazione

Dopo il gol segnato in semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, Bernardeschi spera anche nel rinnovo con la Juventus

Nella serata di ieri si è preso la scena con un gol bello e importante, ma il suo futuro alla Juve resta ancora inevitabilmente in bilico: che ne sarà di Bernardeschi.

Il suo agente Federico Pastorello sa che il suo assistito è oggetto di sondaggi. Nulla di definito, così come nulla è stato deciso in merito alla possibile proposta della Juve di tagliare l’ingaggio da 4,5 milioni di euro netti. Bernardeschi vorrebbe restare, ma non può rinnovare da solo. A riportarlo è Tuttosport.

