Paradosso Bernardeschi: non trova squadra da parametro zero. Il centrocampista ex Juve ha pretese troppo alte

Federico Bernardeschi corre il rischio di restare svincolato ancora a lungo.

L’esterno classe 1994 dall’1 luglio non sarà più un giocatore della Juve, ma al momento non ha trovato nessuna squadra a causa del suo ingaggio elevato (4 milioni). Il Napoli e De Laurentiis avevano contattato il suo agente, ma non ci sono segnali sulla buona riuscita della trattativa. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.