Bertola Juve, arriva il pressing da parte della squadra bianconera. Ecco le ultime novità sul mercato

Bertola Juve, sprint finale dei bianconeri per il difensore dello Spezia. Il piano per il giocatore: ecco qual è la situazione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciomercato Juventus si sarebbe mosso in queste ore per l’acquisto di Nicolò Bertola, giovane centrale classe 2003 in forza allo Spezia e seguito da diverse squadre di Serie A.

I bianconeri vogliono anticipare la nutrita concorrenza per il difensore, che rimarrebbe in prestito al club ligure fino al termine della stagione corrente, per poi arrivare a Torino dalla prossima estate. Un dettaglio che può fare la differenza.