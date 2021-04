Bertolini: «Qualificazioni al Mondiale? Sono partite sempre molto difficili»

Milena Bertolini ha parlato delle qualificazioni al Mondiale femminile 2023. Le sue parole sul girone dell’Italia

Il ct della Nazionale femminile Milena Bertolini ha parlato delle qualificazioni al Mondiale e del girone delle azzurre.

«L’equilibrio è tra l’Italia e la Svizzera, che è una squadra forte, non dimentichiamoci che è arrivata prima nelle qualificazioni dell’Europeo 2017. Le altre sono avversarie di rispetto, la Romania si sta affermando e anche tutte le altre squadre sono in crescita. Sono partite sempre molto difficili, a livello internazionale non esistono più gare facili».