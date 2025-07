Il gigante col turbante: come Beukema si è preso la Serie A e ha conquistato Napoli. Un leader silenzioso, quasi insuperabile nei duelli e con la mentalità giusta per il calcio di Antonio Conte - Calcio News 24

Beukema e quello che sarà il suo anno a Napoli: con Antonio Conte che lo aiuterà a crescere

Un leader silenzioso, un difensore roccioso, un gigante capace di annullare gli attaccanti più temibili della Serie A. L’arrivo di Sam Beukema al Napoli, dopo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Bologna, non è una scommessa.

L’acquisto di una solida certezza per il pacchetto arretrato di Antonio Conte. L’olandese, reduce da un’annata che ne ha consacrato la maturità e la caratura internazionale, porta in dote non solo qualità difensive, ma anche quella personalità che serve per reggere la pressione di una piazza esigente come quella partenopea.

La sua ultima stagione in rossoblù è stata un manifesto delle sue capacità. Beukema si è rivelato l’uomo della resistenza, capace di guidare il reparto anche nei momenti di massima difficoltà, come nella partita contro l’Atalanta, giocata in inferiorità numerica. Contro le grandi squadre, ha sempre alzato il livello della sua prestazione: è stato quasi insuperabile contro la Roma e ha letteralmente guidato la difesa con autorità nel pareggio di San Siro contro l’Inter, prendendosi in carico attaccanti del calibro di Correa e Taremi.

La sua abilità nei duelli individuali è emersa in modo prepotente, come quando ha fronteggiato con successo un cliente scomodo come Retegui nella semifinale di Coppa Italia.

Non è solo un marcatore, ma un difensore completo. Ha dimostrato di avere tempismo e precisione nelle chiusure, come nel “recuperone” su Karamoh in Torino-Bologna, e di saper leggere le situazioni più complesse.

Fisico, attento e dotato di grande spirito di sacrificio, come testimonia la sua immagine iconica con il “turbante” in testa dopo uno scontro di gioco nella finale di Coppa Italia vinta contro il Milan, un simbolo della sua tenacia. Anche nelle poche serate difficili, come nel 3-0 subito proprio contro il suo nuovo Napoli, non ha mai perso la bussola.

Per Antonio Conte, Beukema rappresenta l’innesto ideale per la sua difesa a tre. La sua abilità nel difendere alto, la sua forza fisica e la sua leadership naturale lo rendono un profilo perfetto per il calcio intenso e aggressivo del tecnico leccese. Il Napoli non ha acquistato solo un difensore, ma un pilastro su cui costruire i successi futuri.