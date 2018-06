Bianda, nuovo colpo per la difesa della Roma: i dettagli

In arrivo per la Roma il difensore del Lens William Bianda, classe 2000: accordo raggiunto tra le due società, i dettagli

E’ una Roma scatenata, pronto un altro arrivo dal mercato. La sessione estiva di trasferimenti ha già portato in dote alla Roma una sfilza di nuovi rinforzi per la squadra di Eusebio Di Francesco. Forti del terzo posto in campionato e della qualificazione alla prossima Champions League, cercando di bissare lo storico risultato della semifinale, i giallorossi del direttore sportivo Monchi hanno chiuso un altro colpo in entrata per il futuro. Si tratta di William Bianda: come riportato pochi minuti fa dalla redazione di Sky Sport il difensore francese è praticamente un nuovo calciatore della Roma.

Il difensore firmerà in queste ore un contratto quinquennale con la Roma che lo legherà fino al 30 giugno 2023 per un’operazione complessiva da 4 milioni euro che la Roma verserà nelle casse del Lens. Bianda, difensore classe 2000 messosi in luce nell’ultima stagione in Ligue 2 con la maglia del Lens, ha già fatto il giro di tutte le nazionali minori francesi e a 18 anni vanta ben 7 presenze con la maglia dell’Under 18.