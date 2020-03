Biasin: «Boban e il divorzio con il Milan? Buttati via altri nove mesi»

L’opinione del giornalista Fabrizio Biasin, noto tifoso interista, dopo l’addio di Boban al Milan a seguito degli attriti con Gazidis

Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha preso posizione in merito alla separazione fra Zvonimir Boban e il Milan. Ecco il commento del noto tifoso nerazzurro.

«La cosa senza senso nel rapporto Gazidis-Boban non è tanto l’addio di oggi, semmai aver buttato via altri nove mesi per far coesistere due Milan inconciliabili. Se uno pensa “ai Modric” e l’altro ti obbliga a puntare “sui Krunic” è chiaro che non può durare…».