Biglia sul match con la Fiorentina: «Per me è sempre speciale tornare in Italia»

Lucas Biglia, centrocampista del Basaksehir, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di stasera con la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni.

FIORENTINA – «Per noi è importante perché avremo davanti una squadra forte che ci permetterà di migliorarci e di misurare il nostro livello. Per me è sempre speciale tornare in Italia: ho passato anni importanti e qui ho dato alla luce un figlio. Alla Lazio ho passato quattro anni bellissimi e sono andato via in un modo che non mi è piaciuto. Ho fatto la mia scelta e sono contento di quello che ho fatto».