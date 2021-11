Biraghi: «Abbiamo battuto la prima della classe, vittoria che dà morale»

Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan: le sue dichiarazioni

Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

TRE PUNTI – «Siamo stati bravi, abbiamo sofferto, era importante il risultato, poi analizzeremo cosa abbiamo sbagliato perchè abbiamo permesso di rientrare in partita al Milan e contro le grandi squadre rischi di pagarla».

VITTORIA CONTRO UNA GRANDE – «Siamo stati più concentrati un po più attenti. da lunedi pensiamo alla prossima. Con le grandi abbiamo fatto sempre grandi partite ma non abbiamo mai vinto, oggi abbiamo la prima della classe, questo da morale. Abbiamo preso tre gol ma contro grandi campioni, l’importante sono i tre punti».

Queste le parole del terzino a DAZN:

SUL SALUTO AI TIFOSI: «Il mio gesto finale ai tifosi va fatto a prescindere, dopo una vittoria è ancora più bello. Abbiamo fatto una grande prestazione e siamo contenti».

SULLA PARTITA: «La vittoria vale tanto non solo per i punti ma soprattutto per l’autostima perchè con le grandi non avevamo mai vincere. Analizzeremo gli errori perchè l’abbiamo riaperta ma siamo soddisfatti».

SUL CAMPIONATO: «La vittoria di oggi è uno step importante ma dobbiamo continuare con questo trend per arrivare in alto in classifica».