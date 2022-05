Birindelli: «L’Inter ha vinto con merito, alla Juve do 6»

L’intervista esclusiva a Birindelli, l’ex Juventus ha commentato la finale di Coppa Italia e la stagione dei bianconeri

Alessandro Birindelli è intervenuto a Juventusnews24.com per parlare della finale di Coppa Italia, della stagione dei bianconeri, e non solo.

Sulla finale di ieri: è una sconfitta meritata?

«La Juventus l’aveva portata sul binario giusto andando in vantaggio, poi ci sono delle scelte e quella di Allegri con i cambi è stata quella di abbassarsi un po’ e ripartire. Si è sì abbassata ma non è più riuscita a ripartire. Dall’altra parte l’Inter ha grandi qualità e giocatori importanti, l’hanno rimessa in piedi e poi l’hanno vinta secondo me anche con merito».

Dopo un decennio di dominio la Juve chiude a zero titoli. Come giudica la stagione di Allegri?

«Non voglio essere troppo critico, guardiamo i fatti. È stata un’annata turbolento, prima la partenza di Ronaldo, poi l’infortunio di Chiesa, qualche infortunio di troppo. Un percorso di crescita c’è stato ed ha portato questa squadra alla prossima Champions. Io gli voglio dare un 6 perché credo che poi l’anno prossimo Allegri si ripresenterà con la squadra al completo che affronterà tutta l’annata. Lì potremo dare un giudizio più completo, però ad Allegri gli darei comunque la sufficienza».

