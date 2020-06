Blatter di nuovo nei guai: indagato in Svizzera per un prestito

Joseph Blatter è finito di nuovo nei guai: l’ex numero uno della FIFA è indagato in Svizzera per un prestito a federazione Trinidad

Joseph Blatter è finito di nuovo nei guai. L’ex numero uno della FIFA, informa l’ANSA, è finito al centro di una indagine penale in Svizzera per sospetto di mala gestione durante il periodo in cui guidava il massimo organismo del calcio.

Blatter, secondo l’accusa, avrebbe effettuato nel 2010 un prestito di un milione di dollari con fondi della Fifa alla Federcalcio di Trinidad e Tobago. Il prestito, secondo quanto riportano i media elvetici, non aveva alcuna giustificazione, non era garantito, e inoltre fu alla fine condonato.