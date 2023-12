Blessin: «Avrei voluto dare di più al Genoa, è nel mio cure»

La moglie di Alexander Blessin, ex allenatore del Genoa, sulla sua esperienza alla guida dei rossoblù. I dettagli

Alexander Blessin, ex allenatore del Genoa, ha parlato a gianlucadimarzio.com della sua esperienza in Italia.

PAROLE – «Sono stato sei mesi senza squadra e ho pensato a tutto ciò che non ha funzionato. Volevo dare di più ai tifosi. Bellissimi. Con loro si è instaurato da subito un ottimo rapporto. Sapevo che la sfida era difficile: la squadra veniva dalla sconfitta 6-0 contro la Fiorentina. Alla fine, abbiamo chiuso con più di un punto a partita: una media con cui ti salvi, se parti dall’inizio. Forse con una gara in più, una vittoria in più, ci saremmo riusciti. Questa piazza merita di stare in Serie A. Quando siamo retrocessi, ho pensato solo a riportare il Genoa dove deve stare. Ma la B è un campionato diverso e difficile: non siamo riusciti ad adattarci. Comunque, avere allenato il Genoa sarà sempre per me un motivo d’orgoglio. Avranno sempre un posto nel mio cuore».