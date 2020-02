Boban: «Ibra gioca domenica. Sta già facendo la differenza» – VIDEO

Le dichiarazioni di Zvonimir Boban, CFO del Milan, sulla presenza di Ibrahimovic nel derby di Milano contro l’Inter – VIDEO

(Dal nostro inviato a Milano) – Ottime notizie da parte di Zvonimir Boban per i tifosi del Milan: Zlatan Ibrahimovic prenderà parte al derby contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossonero, intervenuto nel corso dell’evento Amici dei Bambini.

«I compagni sentono la presenza in campo di Zlatan, ha una personalità e professionalità particolare, è entrato nello spogliatoio con leggerezza e rapidità. Non era facile, invece ha trovato il modo perfetto per intuire l’atmosfera e il momento e infilarsi nel modo migliore. Aveva tutto da perdere Ibra, questo è già abbastanza. Derby? È sempre la gara più attesa, è sempre stato così. Noi abbiamo cambiato modulo, ma non deve essere una ossessione. La quadratura la puoi trovare sia a tre, sia a quattro. Contano di più tecnica e fisicità. Ibra spingeva pure per il Verona, ma domenica ci sarà».