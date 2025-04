Boca Juniors, Superclasico fatale per il tecnico degli Xeneizes: Fernando Gago non sarà più l’allenatore! Tutti i nomi

Boca Juniors, Superclasico fatale per l’allenatore degli Xeneizes: Fernando Gago non sarà più il tecnico degli argentini! Tutti i nomi

La sconfitta nel derby più sentito del Sudamerica ha avuto conseguenze pesanti per il Boca Juniors. Il k.o. al Monumental contro un River Plate trascinato da un eccezionale Mastantuono ha segnato la fine dell’avventura di Fernando Gago sulla panchina del club di Buenos Aires. La decisione, presa dal presidente Juan Román Riquelme e dal Consiglio direttivo, pone fine al percorso dell’ex centrocampista di Real Madrid e Roma come allenatore degli Xeneizes.

Secondo i media argentini, il Boca Juniors è già alla ricerca di un nuovo tecnico. Mariano Herrón assumerà il ruolo di allenatore ad interim per la quarta volta nella sua carriera. Tra i nomi contattati per il futuro ci sono Gustavo Quinteros, recentemente esonerato dal Gremio, oltre a Kily González, Gabriel Milito, Gabriel Heinze, Gerardo Martino e Vasco Arruabarrena. La squadra è in piena fase di transizione e il prossimo allenatore avrà il compito di risollevare gli Xeneizes.