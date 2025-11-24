 Bodo Glimt Juve, l'allenamento della vigilia dei bianconeri di Spalletti: tutte le ultimissime dalla Continassa – VIDEO
Bodo Glimt Juve, l'allenamento della vigilia dei bianconeri di Spalletti: tutte le ultimissime dalla Continassa – VIDEO

1 minuto ago

Bodo Glimt Juve, rifinitura alla Continassa alla vigilia del quinto appuntamento di Champions League 2025/26 – VIDEO

Vigilia di Champions in casa Juve: domani i bianconeri sfidano il Bodo/Glimt nel quinto appuntamento europeo della stagione. La squadra di Luciano Spalletti è ancora alla ricerca della prima vittoria, dopo tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro gare del girone.

Questa mattina, alle 10.30, la Juventus è scesa in campo alla Continassa per la rifinitura pre‑match. Juventusnews24 ha seguito LIVE la seduta con foto e video.

LEGGI GLI AGGIORNAMENTI SULLA VIGILIA DEI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24

