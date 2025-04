Bodo Glimt Lazio, Hauge «Col sintetico faranno fatica, la Roma qui ha preso 6 gol. Il Milan mi ha preso per un motivo, per me è stato un sogno»

Bodo Glimt Lazio, le parole di Peter Hauge: «Il campo in sintetico è sicuramente un vantaggio per i norvegesi»

Bodo Glimt-Lazio è la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League. Tra i norvegesi figura una conoscenza del calcio italiano, Peter Hauge. Ecco le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport.

IL CAMPO SINTETICO – «È un vantaggio per il Bodo. La palla scorre più veloce: noi siamo abituati, la Lazio no, così come non lo era la Roma quando è venuta qui e ha incassato sei gol. I biancocelesti sono forti, ben allenati. Sarà bello ritrovare Romagnoli…».

2020: MILAN-BODO – «Mi ha cambiato la vita. Io, un ragazzo di Bodo, mi ritrovai a giocare a San Siro. E stavo da Dio. Qualche giorno prima avevo giocato una delle partite migliori di sempre. Avevo fiducia in me stesso, correvo più degli altri e chiusi con un gol e un assist. Moncada aveva visto dei video. Ricordo la notte in albergo: non riuscivo a dormire, così presi una Coca Cola e riguardai di nuovo la partita. Avevo i brividi. Qualche giorno dopo scesi in campo per l’ultima volta col Bodo e poi volai a Milano. Mi volevano in tanti. Un club mi inviò i biglietti aerei, ma rifiutai per il Milan. Era l’unica opzione possibile. Un sogno realizzato».