Bodo Roma, UFFICIALE: la Uefa ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto nel post partita

LA NOTA – «In conformità con l’articolo 31(4) del regolamento disciplinare, un ispettore etico e disciplinare Uefa è stato nominato per condurre un’indagine disciplinare sugli incidenti segnalati, che si sarebbero verificati alla fine dei quarti di finale di Europa Conference League 2021/22 tra FK Bodø/Glimt e AS Roma. Le informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito»-