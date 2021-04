Bojinov: «Ronaldo ha bisogno della squadra, rispetto al Real…» – VIDEO

Valeri Bojinov fa la sua personale analisi sul momento della Juventus e su Cristiano Ronaldo: ecco le dichiarazioni dell’ex bianconero – VIDEO

Valeri Bojinov analizza la Juve e Cristiano Ronaldo.

«Sono sicuro che non hanno sbagliato a dar fiducia a Pirlo. Erano consapevoli del fatto che la Juventus avrebbe potuto faticare, perché puntava tutto su Ronaldo. Non dobbiamo dimenticare che Cristiano ha bisogno dell’assistenza della squadra perché il calcio non è uno sport singolo. Lui ha bisogno di giocatori del suo livello al suo fianco. Sa dentro di sé che la squadra che aveva al Real Madrid non è la Juventus di ora».

