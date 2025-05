Bologna, summit con il ministro Abodi per il restyling del Dall’Ara. Il club vuole garanzie per questa competizione

Come riportato da Il Resto del Carlino, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha incontrato il ministro dello Sport Andrea Abodi per discutere sul futuro dello stadio Dall’Ara.

La formazione emiliana, infatti, starebbe pensando di accelerare i tempi per il restyling e chiede chiarezza al governo in merito, cogliendo al volo le parole di Ceferin, presidente UEFA, che in settimana aveva definito vergognosa la situazione stadi in Italia.

Bologna è tra le candidate per accogliere alcune partite di Euro 2032 e la situazione dell’impianto emiliano è centrale. Secondo quanto riportato, infatti, mancano circa 50 milioni di euro per avviare concretamente il progetto e la dirigenza felsinea, con Fenucci in prima linea, intende capire quali strumenti e risorse verranno messe a disposizione per supportare l’opera.