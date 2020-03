Bologna, agente Barrow: «Scelta giusta, ma pensa sempre a Bergamo»

L’agente di Barrow parla del rapporto tra l’attaccante e la città di Bergamo. Sul trasferimento al Bologna: «Scelta giusta»

L’agente di Musa Barrow, Luigi Sorrentino, ha commentato la difficile situazione che tutta l’Italia sta attraversando a causa del Coronavirus, soffermandosi su Bergamo che ha fatto crescere il suo assistito: «Ha più di un pensiero verso Bergamo ed i bergamaschi, è una città che ha nel cuore, è quella da cui è partito. Si è costruito una palestra in casa per potersi allenare».

«Il trasferimento al Bologna? È stata senz’altro presa la scelta giusta. I ragazzi vanno fatti giocare, aspettandoli, solo così possono venire fuori. Tutto è possibile quando ci troviamo in situazioni eccezionali come queste, le regole vengono a cadere. Da una parte c’è la voglia di ricominciare, dall’altra la paura che sia ancora troppo presto per farlo», ha concluso Sorrentino ai microfoni di Radio Sportiva.