Bologna, Arnautovic ancora positivo: «Dà sempre il senso di minaccia»

Contro la Salernitana, l’attaccante del Bologna Arnautovic è stata ancora autore di una buona prestazione

Contro la Salernitana, Marko Arnautovic è stato ancora protagonista di un’ottima prestazione con il Bologna. Oltre al rigore segnato, anche tanto movimento e occasioni creata. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore dei rossoblù con un 6,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Dà sempre un senso di minaccia, anche se sbaglia qualche scelta in contropiede. Non dal dischetto: 3° gol in campionato».