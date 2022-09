Arnautovic, dal sogno estivo al pericolo: la Juventus se lo ritrova da avversario

Marko Arnautovic è stato al centro delle vicende di mercato in estate ma rimasto al Bologna è pronto a essere il pericolo numero uno per la Juve

L’attaccante austriaco è stato cercato anche dai bianconeri per essere il vice Vlahovic, ma lui ha scelto di restare per essere protagonista con il Bologna. L’inizio di stagione promette bene e ora è lui il pericolo numero uno per la squadra di Allegri. Lo scrive il Corriere dello Sport.