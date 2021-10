Bologna, per Arnautovic niente di grave: recupero imminente

I tempi di recupero per Arnautovic dopo l’infortunio saranno veloci, il Bologna potrebbe averlo a disposizione già a Udine

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna potrebbe recuperare in tempo per la trasferta di Udine Marko Arnautovic.

L’attaccante austriaco, che non è partito per la nazionale, lavorerà in modo blando fino a fine settimana e poi inizierà ad allenarsi a pieno regime. Gli ultimi test diagnostici garantiscono un po’ di ottimismo.