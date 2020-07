Bologna, Bigon: «Caffè con Ibrahimovic? Deve invitarmi lui»

Riccardo Bigon ha fatto il punto della situazione in casa Bologna: le parole del direttore sportivo rossoblù

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Milan.

BOLOGNA – «È una squadra giovane che solo dalla parte finale dell’anno scorso ha iniziato a viaggiare ad un certo ritmo. Bisogna andare avanti e far crescere i giovani in rosa e i giovani hanno bisogno del tempo per crescere. Ogni squadra è migliorabile e faremo il massimo».

CAFFÈ CON IBRAHIMOVIC – «Credo proprio che non sia possibile per me invitarlo per un caffè, perché dovrebbe essere lui che invita me e non credo succederà».