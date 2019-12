Bologna, Bigon frena: «Ibrahimovic? Voci mediatiche»

Bigon, direttore sportivo del Bologna, attenua gli entusiasmi del popolo felsineo: le sue parole sul possibile colpo Ibrahimovic

Il Bologna al momento non ha ancora intavolato una trattativa ufficiale per Ibrahimovic: questa l’ammissione di Bigon, ds dei rossoblù, ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni del dirigente dei felsinei.

«Ci sono state voci mediatiche su Ibra, Mihajlovic stesso ha spiegato come stanno le cose. Non c’è una vera e propria trattativa. Noi negli ultimi cinque mesi siamo il quarto attacco della Serie A, non credo che il problema sia quello. Serve essere un po’ più concreti».