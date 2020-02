Bologna, Bigon: «Ibrahimovic? Ecco cosa ha detto a Mihajlovic»

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, torna a commentare il mancato arrivo di Ibrahimovic in Emilia-Romagna

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Riccardo Bigon ha parlato nuovamente di Ibrahimovic, obiettivo di mercato nella sessione invernale. Ecco le sue affermazioni sullo svedese.

«Per quanto riguarda Ibrahimovic, l’abbiamo detto più volte: è stato un discorso personale dettato dall’amicizia con il mister. Si erano sentiti e Ibra aveva dato la sua disponibilità a venire a Bologna, fermo restando che avrebbe deciso più avanti, come è andata poi. È stato molto corretto, aveva detto a Mihajlovic che sarebbe stato il primo a sapere la sua decisione, e così è stata. Per questi motivi faccio fatica a considerarla un’operazione andata male, era dettata più dalla loro amicizia. Ibanez invece mi lascia con l’amaro in bocca».