Bologna, Bigon: «Palacio ci farà sapere. Su Ibrahimovic…»

Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato del mercato rossoblù: da Palacio a Ibrahimovic

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato del mercato in casa rossoblù: «Palacio ci farà sapere a fine stagione come si sente, cosa pensa e cosa vuole fare. Averlo nello spogliatoio e in campo è solo un piacere. Parliamo di un ragazzo splendido e un professionista esemplare, un pilastro che sta sempre bene nel gruppo».

«Ibrahimovic non offusca il talento di nessuno. Sapete com’è nata la storia dell’anno scorso, frutto di un rapporto di amicizia tra lui e Mihajlovic. Ma non credo potrà riaprirsi questa operazione», ha concluso Bigon ai microfoni di Sky Sport.