Bologna, Bigon: «Rinnovi? Da Costa, Palacio e Danilo importanti per noi»

La parole del ds del Bologna in merito ai rinnovi di Palacio, Danilo e Da Costa, oltre quello del tecnico Mihajlovic

Poco prima dell’inizio della gara tra Sampdoria e Bologna il ds dei felsinei Bigon ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Abbiamo optato per questi rinnovi per dare continuità al progetto tecnico iniziato un paio di anni fa, Da Costa, Palacio e Danilo per quello che ci danno in campo e fuori, poi abbiamo prolungato anche il contratto del mister sperando di fare un salto di qualità il prossimo anno».