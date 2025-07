Bologna attivo sul mercato: Nicolussi Caviglia e Pobega di nuovo in rossoblù, Zanoli e Mbangula per la fascia

Il Bologna molto attivo sul mercato, con Di Vaio e Sartori che valutano più di un nome: Nicolussi Caviglia e Pobega per il centrocampo, mentre sugli esterni…

Il Bologna lavora a pieno ritmo per definire la rosa che affronterà una stagione ricca di impegni, tra campionato, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa. Al centro delle strategie di mercato, come riportato da la Gazzetta dello Sport, c’è il centrocampo, dove la dirigenza rossoblù attende le uscite di El Azzouzi (vicino all’Auxerre) e forse di Nikola Moro, per poi affondare su due profili graditi da Vincenzo Italiano: Tommaso Pobega e Hans Nicolussi Caviglia.

Per Pobega è stata avanzata un’offerta al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto: sarà decisiva la volontà di Allegri, che valuta il giocatore. Diversa la situazione di Nicolussi Caviglia, riscattato dal Venezia dalla Juve per 5 milioni: il club lagunare chiede almeno 7 per lasciarlo partire. Italiano lo considera un jolly ideale per le rotazioni a centrocampo. Su di lui ci sono anche Villarreal, PSV e Sassuolo, ma il Bologna si è mosso da tempo.

Se due centrocampisti partiranno, il Bologna punterà anche sugli esterni. Piace Samuel Mbangula della Juve, seguito da tempo dal ds Di Vaio: il belga ha rifiutato il Nottingham Forest ed è nel mirino anche di Wolfsburg, Fulham, Monaco e Stoccarda. L’interesse rossoblù è concreto, ma solo se si concretizzerà la cessione di Dan Ndoye al Napoli.

Sul versante destro si cerca un’alternativa a Holm e De Silvestri: il nome caldo è quello di Alessandro Zanoli, rientrato al Napoli dopo il prestito al Genoa. Il Bologna è interessato ma considera l’operazione completamente slegata da eventuali trattative per Ndoye.

In difesa, la situazione più fluida riguarda Lucumi: il centrale colombiano ha una clausola da 28 milioni valida fino al 10 luglio. Il Bologna vorrebbe trattenerlo, ma se dovesse arrivare un’offerta significativa dopo quella data, si valuterà la cessione. In quel caso, i sostituti potrebbero essere Diogo Leite (Union Berlino), Otavio (Braga) o Vasquez (Genoa).

Restano vive anche le piste offensive per Noah Okafor (Milan) e Sebastian Szymański (Fenerbahçe), ma serviranno uscite prima di eventuali nuovi innesti.