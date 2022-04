Bologna, che elogi per Arnautovic: «Attaccante che scava il solco»

Doppietta decisiva per Arnautovic in Bologna-Sampdoria. L’attaccante è il miglior in campo

Marko Arnautovic ha messo a segno la doppietta che ha deciso Bologna-Sampdoria e sono arrivati gli elogi anche da parte dei quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport gli dà un 7,5 in pagella indicandolo come il migliore in campo della sfida.

IL GIUDIZIO – «La doppietta di forza e astuzia, di insistenza e presenza, di mestiere e fisicità: ecco il centravanti che scava il solco».