Al Bologna basta un gol di Sansone per superare il Cosenza

Il Bologna supera il turno di Coppa Italia con una vittoria di misura sul Cosenza: basta un gol nella ripresa ai felsinei

Il Bologna supera il turno di Coppa Italia con una vittoria di misura sul Cosenza: basta un gol nella ripresa ai felsinei.

Decisiva la rete di Nicola Sansone per i rossoblù che riescono a superare i calabresi e a approdare al prossimo turno della Coppa Nazionale. In campo per tutti i 90′ anche Marko Arnautovic.