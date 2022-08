Bologna, Di Vaio: «Arnautovic? Per noi non ha prezzo, è parte fondamentale del nostro progetto»

Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, ha parlato ai microfoni di Mediaset sulla situazione Arnautovic prima della sfida di Coppa Italia contro il Cosenza

Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, ha parlato ai microfoni di Mediaset sulla situazione Arnautovic prima della sfida di Coppa Italia contro il Cosenza. Le sue dichiarazioni:

«Vogliamo vincere questa sera contro il Cosenza. Ancora abbiamo nella testa l’eliminazione dello scorso anno contro la Ternana. Arnautovic? Per noi non ha prezzo, è un giocatore troppo importante per il nostro progetto. La nostra volontà è quella di tenerlo e siamo felici di averlo con noi anche per l’esperienza che può portare alla squadra».