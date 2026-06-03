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Chiellini parla di Vlahovic: «Fino all’ultimo ha tenuto per la Juventus. A queste cifre non rimarrà in Italia»
Chiellini su Dusan Vlahovic: «Fino all’ultimo ha tenuto per la Juventus. A queste cifre non rimarrà in Italia». Le parole
Il calciomercato della Juventus è stato scosso dalla notizia del mancato accordo per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Una svolta pesante, che ha portato all’intervento pubblico di Giorgio Chiellini, oggi Director of Football Strategy del club bianconero.
L’ex capitano ha espresso rammarico ma anche grande rispetto per la conclusione di un rapporto sportivo che ha segnato gli ultimi anni della Vecchia Signora.
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Le parole di Chiellini sulla fine dell’avventura
A margine di un evento allo Juventus Club Montecitorio, Chiellini ha parlato all’agenzia AGI, commentando apertamente la fumata nera e il futuro dell’attaccante. «A me dispiace molto, fino all’ultimo ci ha tenuto per la Juve», ha dichiarato, sottolineando l’attaccamento mostrato dal serbo nonostante la complessità della trattativa.
Perché si arriva alla separazione
Come emerso nelle ultime ore, la richiesta economica avanzata dall’entourage del giocatore è stata giudicata troppo alta rispetto ai parametri fissati dalla società.
Da qui la decisione inevitabile: la separazione avverrà il 30 giugno, quando il contratto di Vlahovic scadrà e il centravanti potrà trasferirsi altrove a parametro zero.
La Juventus guarda avanti
Nonostante la perdita a costo zero di un asset di grande valore, la dirigenza bianconera mantiene lo sguardo rivolto al futuro.
Chiellini ha voluto lanciare un messaggio chiaro all’ambiente della Continassa e ai tifosi: «La Juve tornerà a essere un punto di riferimento. Dobbiamo imparare dagli errori commessi».
Una dichiarazione che traccia la linea del nuovo corso, tra ricostruzione tecnica, identità e volontà di tornare competitivi ai massimi livelli.
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