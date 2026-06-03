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Romagnoli, è davvero finita: l’addio alla Lazio è definitivo e ora lo attende l’avventura all’Al Sadd
Alessio Romagnoli chiude definitivamente il capitolo Lazio: tutto pronto per iniziare la sua avventura con l’Al‑Sadd. Tutti i dettagli
La storia tra Alessio Romagnoli e la Lazio si chiude dopo mesi di attesa e incertezze. Il difensore classe 1995 è pronto a iniziare una nuova avventura all’Al‑Sadd, che lo accoglierà con un contratto triennale.
Come riportato da Di Marzio, l’ex capitano biancoceleste ha scelto di intraprendere un percorso internazionale, lasciandosi alle spalle una stagione segnata da dubbi e momenti complicati.
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La sua partenza rappresenta una svolta per la Lazio, costretta ora a ridisegnare il reparto arretrato. L’addio di un leader tecnico ed emotivo come Romagnoli apre scenari di mercato e obbliga il club a individuare nuovi innesti capaci di garantire solidità e continuità.
Il vuoto lasciato dal centrale non è solo tattico, ma anche carismatico, e la società dovrà colmarlo con scelte mirate.
Il trasferimento all’Al‑Sadd offre a Romagnoli una sfida completamente diversa: un campionato nuovo, dinamiche inedite, un contesto internazionale e un progetto ambizioso nel panorama asiatico.
Non solo un’opportunità economica, ma anche un modo per arricchire il proprio bagaglio tecnico e umano, lontano dal calcio italiano.
Per il difensore si apre dunque un capitolo inedito, mentre la Lazio dovrà ripartire senza uno dei suoi punti di riferimento. I tifosi salutano un giocatore che ha incarnato professionalità e appartenenza, mentre Romagnoli si prepara a scrivere il suo futuro lontano dalla Capitale.