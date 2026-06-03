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Rangnick sempre più vicino al Milan: manca solo la definizione degli ultimi dettagli decisivi
Rangnick adesso è a un passo dal Milan: trattativa avanzata, mancano gli ultimi passaggi prima della fumata bianca in rossonero
Secondo quanto riportato in esclusiva da MilanNews24, il futuro di Ralf Rangnick sembra avvicinarsi sempre più ai colori rossoneri. I contatti tra le parti sono proseguiti anche nelle ultime ore e avrebbero prodotto passi avanti significativi, al punto che l’intesa risulterebbe ormai raggiunta su gran parte dei temi discussi.
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Il nodo delle garanzie operative
L’unico vero ostacolo ancora sul tavolo riguarda le garanzie operative richieste dal tecnico tedesco. Rangnick vuole la certezza di poter lavorare con piena autonomia, senza interferenze esterne nelle scelte tecniche e gestionali. Un punto che, secondo le indiscrezioni, non sarebbe stato ancora definito in modo completo.
Il ruolo di Ibrahimovic e il caso Kirovski
Al centro della questione c’è anche la posizione di Zlatan Ibrahimovic, che continuerebbe a spingere affinché Jovan Kirovski mantenga un ruolo di rilievo e con potere decisionale nell’area sportiva.
Una prospettiva che non convincerebbe del tutto Rangnick, da sempre fautore di una struttura chiara, con responsabilità ben definite e senza sovrapposizioni.
Sensazioni positive, distanza ridotta
Nonostante questo nodo ancora da sciogliere, il clima resta molto positivo. I dialoghi procedono in maniera costruttiva e la distanza tra le parti si è ridotta sensibilmente.
Ad oggi, come evidenziato da MilanNews24, Milan e Rangnick non sono mai stati così vicini a un accordo definitivo.
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