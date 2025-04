Bologna, arrivano buone notizie: Marco Di Vaio ha rinnovato il contratto con i rossoblu. Il comunicato UFFICIALE

Bologna, arriva il prolungamento del direttore sportivo Marco Di Vaio fino al 2027. Ecco il comunicato ufficiale della squadra rossoblu

Buone notizie in casa Bologna, dopo la vittoria in Coppa Italia arriva anche il prolungamento del contratto di Marco Di Vaio. Ecco il comunicato.

IL COMUNICATO

Il Bologna FC 1909 comunica di aver prolungato il contratto del Direttore Sportivo Marco Di Vaio fino al 30 giugno 2027.

“Sono felice di annunciare il rinnovo del contratto di Marco Di Vaio”, dichiara il Presidente Joey Saputo. “Conosco Marco dal 2012, quando lo incontrai per proporgli di venire a giocare a Montreal. L’ho conosciuto come calciatore e poi, qui a Bologna, come dirigente. Negli anni l’ho visto crescere e affinare le sue capacità professionali: nelle ultime stagioni, lavorando al fianco del responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, ha contribuito alla crescita della squadra e alla valorizzazione della nostra rosa. Credo fermamente che sia giusto assicurare continuità a questo progetto tecnico”.

“Marco è con noi dall’inizio di questo progetto sportivo”, aggiunge l’amministratore delegato Claudio Fenucci. “Ha visto crescere il Club e ha perfezionato negli anni la sua professionalità. Il lavoro che sta portando avanti ora nell’area tecnica guidata da Giovanni Sartori merita continuità anche alla luce dei risultati e della crescita della squadra. Questo rinnovo mi fa molto piacere anche dal punto vista umano, visto il rapporto personale che si è creato in questi anni”.

“Sono onorato di continuare questa emozionante avventura”, dichiara Marco Di Vaio. “Questo era per me un obiettivo e un forte desiderio, per proseguire un percorso che ci sta dando grandi soddisfazioni e con ancora tanti traguardi da inseguire in questa stagione e in quelle che verranno. Ringrazio il Presidente Joey Saputo per la fiducia che ha riposto in me in tutti questi anni, Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e tutte le persone che lavorano nel Club per costruire tutti insieme i nostri sogni. Un enorme grazie ai tifosi del Bologna e a una città che ogni giorno ci avvolge con un affetto speciale”.