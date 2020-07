Bologna, doppia idea per l’attacco: piacciono Simeone e Favilli. Le cifre

Il Bologna è alla ricerca di una punta per la prossima stagione: idee Giovanni Simeone del Cagliari e Andrea Favilli del Genoa

Il Bologna sonda il mercato per regalare al tecnico Sinisa Mihajlovic un attaccante per la prossima stagione, dopo l’impiego di Musa Barrow come esterno e non principalmente punta.

Il nome caldo è quello di Giovanni Simeone, ma il Cagliari chiede almeno 15 milioni di euro. L’alternativa è Andrea Favilli del Genoa, che presenta un prezzo più abbordabile: si parla di 10 milioni di euro al massimo.