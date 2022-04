Bologna, doppia seduta in vista della Sampdoria. Ecco come stanno gli infortunati

Il Bologna prosegue la preparazione in vista della Sampdoria: le ultime sulla società rossoblù. Il report ufficiale del club

Il Bologna prosegue la preparazione in vista della Sampdoria. Ecco le condizioni dei calciatori rossoblù, come riportato dal comunicato ufficiale del club.

REPORT ALLENAMENTO – «Doppio allenamento a Casteldebole oggi per il Bologna in vista del match contro la Sampdoria: al mattino la squadra ha lavorato in palestra, al pomeriggio seduta tattica in campo. Differenziato per Michael Kingsley, terapie per Lorenzo De Silvestri».